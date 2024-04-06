Пророссийское подполье в Харькове сообщило о взрыве на складе боеприпасов

Очередной удар по Харькову увенчался успехом. В городе взлетел на воздух склад, на котором хранились боеприпасы. Об этом заявил подпольщик Сергей Лебедев, его слова привел ТАСС .

Прошедшей ночью по Харькову вновь был нанесен воздушный удар. После этого жители слышали взрывы в первом часу ночи. Один из них был особо громкий, это взорвались боеприпасы на складе.

«Склад накрыли. Харьков. 00:20, два прилета в черте города, очень громко и объемно», - указал подпольщик Лебедев.

Ранее военный эксперт Марочко рассказал, что националистические вооруженные формирования пытаются создать вокруг Харькова буферную зону, свободную от пророссийски настроенных граждан. В множество населенных пунктов региона прибыли члены таких организаций, они расквартировываются небольшими группами сразу в нескольких местах, чтобы держать под своим контролем все население.