Пророссийское подполье в Харькове сообщило о взрыве на складе боеприпасов
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Очередной удар по Харькову увенчался успехом. В городе взлетел на воздух склад, на котором хранились боеприпасы. Об этом заявил подпольщик Сергей Лебедев, его слова привел ТАСС.
Прошедшей ночью по Харькову вновь был нанесен воздушный удар. После этого жители слышали взрывы в первом часу ночи. Один из них был особо громкий, это взорвались боеприпасы на складе.
«Склад накрыли. Харьков. 00:20, два прилета в черте города, очень громко и объемно», - указал подпольщик Лебедев.
Ранее военный эксперт Марочко рассказал, что националистические вооруженные формирования пытаются создать вокруг Харькова буферную зону, свободную от пророссийски настроенных граждан. В множество населенных пунктов региона прибыли члены таких организаций, они расквартировываются небольшими группами сразу в нескольких местах, чтобы держать под своим контролем все население.