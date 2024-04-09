Российская армия нанесла ответный удар по военному порту в Николаевской области

ВС РФ прошедшей ночью обстреляли порт Очаков. Это стало следствием той стрельбы, которая велась из самого порта. Об этом сообщило пророссийское подполье, от его лица высказался Сергей Лебедев. Его слова привели РИА Новости .

Местные силы сопротивления сообщили из Очакова, что по военному порту последовал прилет, это произошло в районе половины четвертого утра.

«Был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта», - заявил Лебедев.

Практически сразу по порту последовал ответный удар. Там произошел очень громкий взрыв. По утверждению подпольщиков, этим взрывом была уничтожена самоходная артиллерийская система производства одной из стран НАТО вместе со всем ее расчетом.

Ранее сообщались итоги воздушного удара по Запорожью. Там ракета «Искандер» уничтожила цех по выпуску беспилотников, а также склад с готовой продукций. Российские ракетчики исключительно точно поразили цели. В итоге окрестные строения практически не пострадали, в то время как цех был полностью развален до самого фундамента.