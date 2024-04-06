Прошедшей ночью получило повреждения промышленное предприятие в Киевской области
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Во время ночного налета пострадало предприятие, которое расположено в поселке Макарово. На него рухнули обломки ракеты. Об этом завил Вадим Токарь, председатель этого населенного пункта. Его слова привел телеканал ТСН.
По утверждению главы данного населенного пункта, повреждения, которые получило предприятие, стало следствием работы средств украинской противовоздушной обороны.
«Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий», - указал он.
Ранее появились сведения, что в Харькове во время воздушного удара повреждения получил целый ряд объектов: автозаправочные станции, административные здания, а также станции техобслуживания. Все они располагаются в Шевченковском районе города.