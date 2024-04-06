В Харькове в результате ночного удара пострадали автозаправки и административные здания

По итогам нового удара по Харькову, который произошел прошедшей ночью, пострадал ряд объектов. Среди них автозаправочные станции и здания местной администрации. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его утверждению, все пораженные объекты были расположены в Шевченковском районе.

«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены... ряд административных зданий, АЗС, СТО», - указал Терехов.

Он не стал приводить никаких подробностей по поводу уничтоженных объектов. Ранее от пророссийского подполья стало известно, что в Харькове взлетел на воздух склад с боеприпасами. Взрыв был очень громким, его слышали все жители этого населенного пункта.