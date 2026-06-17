Прошел над полосой и рухнул: новые подробности о крушении самолета в Подмосковье

В Подмосковье легкомоторный самолет рухнул в лес после резкого пикирования, пишет BAZA.

По данным Telegram-канала, воздушное судно проходило над взлетно-посадочной полосой, после чего резко спикировало вниз. Судно рухнуло в лесной массив, врезавшись в деревья.

От удара самолет загорелся. По информации оперативных служб, борт выгорел практически полностью. Находившиеся на борту, предположительно, пилот и пассажир, погибли на месте.

Ранее были опубликованы фото с места крушения в Подмосковье.