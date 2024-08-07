«Проснулись от диких криков»: очевидцы сообщили о страшном пожаре в квартире в Балашихе

Сильный пожар произошел этой ночью в одном из многоквартирных домов на Пионерской улице в Балашихе, сообщает «Балашиха Life 18+» .

По словам очевидцев, в квартире, где случилось ЧП, незадолго до возгорания произошел скандал. После этого женщина и мужчина, которые находились внутри, начали кричать о помощи.

Также местные жители рассказали, что на место оперативно прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. По неподтвержденным данным, в результате пожара погиб один человек. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что этим утром в Одинцовском округе Подмосковья загорелось нежилое здание.