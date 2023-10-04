«Просто, но работает»: всех российских трудящихся могут «посадить за решетку» ради безопасности

Украина продолжает отправлять беспилотники на территорию России. Сегодня силы ПВО Белгородской области сбили 19 дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. У россиян все чаще встает вопрос, можно ли создать в небе защитный купол от БПЛА.

Редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев отметил, что такой «купол» называется эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Это разнородные системы обнаружения летательных аппаратов, зенитные ракетные комплексы с резервированием зон поражения — дальнего, среднего и ближнего рубежей обороны. Все это должно работать в едином информационном поле и взаимодействовать между собой», — объяснил Корнев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако с учетом протяженности границы РФ и того, что беспилотники запускают не только с территории Украины, задача защитить каждого кажется сложной, добавил эксперт. Ведь в конце августа, например, дроны атаковали самолеты в Пскове, и тогда диверсанты запускали БПЛА неподалеку.

«Самолеты нужно ставить в ангары с железными решетками, чтобы взрывы происходили на удалении от них. Если мы не можем гарантировать стопроцентную защиту самого аэродрома или военной базы, то так хотя бы самолет не сгорит, как это было в Пскове», — посоветовал другой военный эксперт Михаил Поликарпов.

По его словам, средств РЭБ для сбития беспилотников нужно очень много, чтобы защитить каждый квадрат города или границы, поэтому о глобальном «железном куполе» говорить нельзя. «Глушилки» ставят лишь вокруг стратегически важных объектов, предприятий. А дома россиян можно было бы защищать по иранскому сценарию, предложил Поликарпов.

«Проблема в том, что беспилотники летят на очень низкой высоте, и для средств подавления они малозаметны, в отличие от самолетов. Я видел, что на крыше иранских заводов стоят железные решетки, которые не дают дрону пробить кровлю. Дрон разбивается о заграждение, а здание остается целым. Это просто, но это работает», — пояснил эксперт.

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