Защита генерала Попова обжаловала вынесенный ему приговор

Адвокаты генерала Попова, которому дали пять лет лишения свободы, подали апелляцию. Они требуют вынести в его отношении оправдательный приговор. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Сергея Буйновского, адвоката осужденного экс-генерала. По его утверждению, на приговор в отношении Попова уже подана апелляция.

«В суд подана апелляционная жалоба на приговор», — указал он.

По мнению защиты, приговор в отношении Попова необходимо отменить и вынести оправдательный вердикт, поскольку бывший военный невиновен во вменяемых ему преступлениях.

Ранее уже сообщалось, что суд вынес решение о наказании генерал-майора Ивана Попова. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Следствие обвиняло Попова к причастности к хищению более чем 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, которые должны были использоваться на фронте для возведения защитных инженерных сооружений оборонительного характера. Сам он свою вину отрицал и просил отправить его на фронт.