Протестующие перекрыли часть трасс в Белграде и других городах Сербии

Участники протестов в Сербии перекрывают трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах. Об этом сообщает RT в пятницу, ссылаясь на опубликованное сообщение в аккаунте «Студентов в блокаде».

Стало известно, что организаторы указанным протестов призывают граждан-оппозиционеров пропускать через блокированные участки дороги родителей с детьми, курьеров, беременных женщин и машины спецслужб.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сербский президент Александр Вучич уже обращался к протестующим и призывал отказаться от планов по блокированию движения в Белграде и других городах утром пятницы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сербии протестующие во время акции протеста напали на полицию.