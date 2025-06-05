Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело: ему грозит шесть лет
Против блогера Щепихина завели уголовное дело за разжигание ненависти
Фото: [соцсети]
Против блогера Арега Щепихина, ставшего целью неудавшегося похищения со стороны чеченских правоохранителей, возбуждено уголовное дело. Ему вменяют статью, связанную с разжиганием розни или вражды. В настоящее время он проходит допрос у представителей следствия.
В ближайшие дни Следственный комитет планирует обратиться в суд с запросом об определении меры пресечения. В случае признания вины, Щепихину может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Стоит напомнить, что причиной преследования блогера стали опубликованные им видеоролики, содержащие оскорбительные высказывания в адрес мусульман.
Об инциденте, произошедшем с Щепихиным на Ярославском вокзале, стало известно 4 июня. В результате были задержаны шесть человек, причастных к произошедшему. Им может быть предъявлено обвинение по статьям 126 УК РФ (похищение человека) и 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как сообщил телеграм-канал SHOT, проведенная лингвистическая экспертиза предоставила основания для возбуждения уголовного дела против блогера.
Ранее сообщалось, что похищенный в Москве Щепихин дважды лечился в психбольнице.