Против Куценко открыли исполнительное производство из-за долгов почти на 700 тыс.

Против актера Юрия (Гоши) Куценко открыли исполнительное производство из-за задолженности в размере 693,2 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Дело было возбуждено Черемушкинским отделом судебных приставов. Причины образования долга не уточняются.

Теперь актеру предстоит урегулировать финансовые вопросы с судебными приставами.

На данный момент сам актер никак не комментировал ситуацию с задолженностью. Тем не менее многие поклонники надеются, что проблема будет разрешена в скором времени и не повлияет на дальнейшую карьеру и личную жизнь Юрия Куценко.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области арестовали женщину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ.