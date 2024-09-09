В Ростовской области арестовали женщину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ
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Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Ростовской области, подозреваемую в сотрудничестве с украинской разведкой и передаче информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростовского УФСБ.
«Установлено, что жительница Ростовской области, действуя по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в марте 2024 года посредством одного из мессенджеров передала стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что за переданную информацию украинская сторона пообещала задержанной беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление гражданства.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).
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