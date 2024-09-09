В Ростовской области арестовали женщину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ

«Установлено, что жительница Ростовской области, действуя по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в марте 2024 года посредством одного из мессенджеров передала стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.