Противоосколочные бронежилеты для детей изготавливают в Подмосковье

Специализированное предприятие из Луховиц начало реализацию нового уникального проекта, в рамках которого они производят противоосколочный бронежилет «Школьник».

Отмечается, что данный бронежилет разработан совместно с Российской академией наук и представителями общего образования Московской области для обеспечения защиты учащихся от осколочного поражения при чрезвычайных ситуациях. Жилет может применяться при разрушении зданий от воздействия ударных, взрывных волн и иных воздействий.

На грудной секции предусмотрен карман, где закреплены средство для подачи звукового сигнала — свисток, и карточка с информацией о ребенке: фамилия, имя, отчество, информация о родителях, контактные данные и группа крови. Размер кармана позволяет разместить там и мобильный телефон. На данный момент пошита опытная партия жилетов в 5 условных размерах для школьников с 1 по 11 классы. Пятый, самый большой размер, подойдет и для взрослых.

В ближайших планах организации — пошив дополнительной партии жилетов и обеспечение школ новых регионов инновационным средством защиты гражданского населения. Поставки планируется осуществлять в сотрудничестве с благотворительными и общественными организациями.

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