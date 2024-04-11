Застрявшую на высоком дереве кошку спасли в Подмосковье

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, которая застряла на дереве на высоте 12 метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Солнечногорске. Первыми бедолагу заметили сотрудники близлежащего детского сада. Они услышали жалобные возгласы кошки и вызвали спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники 267-й пожарно-спасательной части. Специалисты добрались до кошки с помощью трехколенной лестницы и зафиксировали животное петлей для отлова, а затем аккуратно спустили вниз.

За спасательной операцией из окна наблюдали воспитанники детского сада. Кошка же сразу убежала.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли собаку, которая провалилась в двухметровый коллектор.