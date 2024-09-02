Провалившегося в подвал щенка спасли в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бездомного щенка, провалившегося в подвал заброшенной котельной, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Звенигороде. О случившемся спасателям рассказала случайная прохожая, которая услышала вой собаки.
Как отметил старший смены Рустам Бауэр, проем подвала оказался слишком узким. Его пришлось расширять с помощью аварийно-спасательного инструмента.
После этого один из спасателей спустился вниз. Выяснилось, что глубина подвала составляет два с половиной метра, кроме того, помещение оказалось затоплено водой, однако щенку повезло, он упал на небольшой островок.
Бедолагу вытащили на поверхность и передали женщине, которая и вызвала спасателей. Теперь у щенка есть свой дом.
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