Провалившуюся в колодец собаку спасли в Лобне

В подмосковной Лобне спасли собаку, которая провалилась в колодец возле остановки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К спасательной операции подключили специалистов пожарной части № 82. Пса вытащили буквально за две минуты с помощью специального крюка, рассказала глава муниципалитета Анна Кротова.

Помощь ветеринаров собаке не потребовалась. Пес уже нашел себе дом, его приютила неравнодушная жительница Лобни.

Ранее в Подмосковье спасли двух домашних коз, которые провалились в погреб в заброшенном сарае.