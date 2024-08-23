Провалившихся в погреб коз спасли в Подмосковье
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили из погреба в заброшенном сарае двух домашних коз, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в деревне Нелидово под Волоколамском. Животные угодили в яму во время прогулки. Спасателей вызвала их хозяйка.
Работники «Мособлпожспаса» вытащили коз на поверхность с помощью альпинистского снаряжения. Животные не пострадали.
Ранее подмосковные спасатели освободили собаку, которая застряла под тротуарным настилом.