Проверка готовности: жителей Московской области предупредили о включении громкоговорителей 4 марта

Жителей и гостей Московской области просят сохранять спокойствие: 4 марта в регионе пройдет масштабная плановая проверка системы оповещения населения. В течение полутора часов — с 10:30 до 12:00 — на улицах городов будут звучать электросирены и громкоговорители. Об этом сообщает REGIONS.

Основным сигналом станет аудиосообщение «Внимание всем!». Его главная задача — проверить исправность технических средств связи и отработать механизмы оперативного информирования граждан в случае реальной чрезвычайной ситуации.

Важным этапом проверки станет перехват эфира: ровно в 10:43 по федеральным телеканалам и радиостанциям будет транслироваться специальное информационное сообщение.

Власти региона напоминают: проверка носит технический характер. Услышав звук сирен, не следует предпринимать никаких экстренных действий.

