Проверка системы оповещения населения пройдет сегодня в Московской области
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Сегодня в России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения.
В Московской области сирены зазвучат в 10:43 по местному времени, напомнили в пресс-службе МЧС России. Также на одну минуту будет замещен эфир телеканалов и радиостанций.
«Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем». <…> Повода для паники нет — будьте спокойны», — подчеркнули в ведомстве.
Проверка систем оповещения необходима для того, чтобы своевременно предупреждать людей о возникновении чрезвычайных ситуаций, например, наводнении, крупном пожаре или серьезной аварии на производстве.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава МЧС Александр Куренков и зампред Совета Федерации Юрий Воробьев открыли учения по гражданской обороне в Жуковском.