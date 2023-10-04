Проверка системы оповещения населения пройдет сегодня в Московской области

Сегодня в России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения.

В Московской области сирены зазвучат в 10:43 по местному времени, напомнили в пресс-службе МЧС России. Также на одну минуту будет замещен эфир телеканалов и радиостанций.

«Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем». <…> Повода для паники нет — будьте спокойны», — подчеркнули в ведомстве.

Проверка систем оповещения необходима для того, чтобы своевременно предупреждать людей о возникновении чрезвычайных ситуаций, например, наводнении, крупном пожаре или серьезной аварии на производстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава МЧС Александр Куренков и зампред Совета Федерации Юрий Воробьев открыли учения по гражданской обороне в Жуковском.