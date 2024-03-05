Проверка системы оповещения пройдет завтра в Подмосковье

Завтра по всей стране, в том числе в Подмосковье, пройдет ежегодная проверка системы оповещения населения.

Услышав звук сирены и сигнал «Внимание всем», нужно включить телевизор или радио, чтобы прослушать информационное сообщение от МЧС России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Жителей региона призвали не паниковать и сохранять спокойствие. Тревога будет учебной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в весенний паводок.