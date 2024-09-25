Проверку систем экстренного оповещения проведут в Подмосковье в октябре
Фото: [t.me/mchs_official]
В Московской области состоится проверка систем экстренного оповещения населения, сообщает Regions со ссылкой на канал «Осторожно, Москва».
Проверка сирен пройдет в первых числах октября в большинстве городских округов. Местных жителей просят не пугаться и не паниковать.
Комплексная проверка систем экстренного оповещения населения проходит регулярно. За несколько дней до такой проверки людей предупредят об этом с помощью СМИ и других сообщений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.