Проверку систем экстренного оповещения проведут в Подмосковье в октябре

В Московской области состоится проверка систем экстренного оповещения населения, сообщает Regions со ссылкой на канал «Осторожно, Москва».

Проверка сирен пройдет в первых числах октября в большинстве городских округов. Местных жителей просят не пугаться и не паниковать.

Комплексная проверка систем экстренного оповещения населения проходит регулярно. За несколько дней до такой проверки людей предупредят об этом с помощью СМИ и других сообщений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.