Прозванный «мясником» новый главком ВСУ Сырский пообещал беречь жизни украинских солдат

Назначенный вчера главкомом ВСУ Александр Сырский назвал жизнь и здоровье солдат главной ценностью украинской армии. Об этом генерал написал в соцсетях.

Западные СМИ отмечали, что Сырского не очень любят в войсках. За огромные потери личного состава ему дали прозвища Мясник и Генерал200.

Также в своем первом заявлении в должности главкома ВСУ Сырский отметил важность военной логистики.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его места Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что перестановки в украинском военном командовании не изменят хода спецоперации.