Псевдопроверка доходов: мошенники начали пугать россиян «камеральной проверкой»

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, связанная с темой налогов. Аферисты представляются сотрудниками налоговой службы и под видом камеральной проверки запугивают граждан возможными штрафами и блокировкой счетов, вынуждая их действовать в спешке.

Злоумышленники начали использовать новую форму обмана, играя на страхе людей перед налоговыми нарушениями. Как стало известно РИА Новости, мошенники звонят гражданам и заявляют о якобы выявленных доходах, которые не были указаны в налоговой отчетности. Под этим предлогом они сообщают о необходимости срочной камеральной проверки.

Для создания доверия аферисты оперируют реальными данными: называют подлинный адрес налоговой инспекции, используют правдоподобные формулировки и представляются сотрудниками специализированных подразделений. Также они обещают направить «официальные документы» и называют фамилию якобы ответственного инспектора.

В ходе разговора злоумышленники настаивают на немедленных действиях. Потенциальную жертву убеждают, что промедление может привести к серьезным последствиям — штрафам, блокировке банковских счетов и другим мерам. При этом мошенники стараются не дать собеседнику завершить разговор, усиливая психологическое давление и создавая ощущение срочности.

Специалисты напоминают, что налоговые органы не проводят подобные проверки по телефону и не требуют немедленных действий в устной форме. Любые официальные процедуры осуществляются через личный кабинет налогоплательщика или посредством письменных уведомлений.

