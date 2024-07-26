Психиатр поставил диагноз террористке Треповой, которая в тюрьме занялась рисованием

Эксперт-психиатр проанализировал изображения, которые в тюрьме начала рисовать виновница в смерти военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова*.

По данным Mash, в заключении девушка начала рисовать. Свое творчество она посвящает товарищам из сообщества веганов России. Специалисты исследовали изображения Треповой* и пришли к выводу, что она страдает депрессией и расколом личности.

Как отметил эксперт, содержание изображений Треповой* подтверждает факт того, что ее надежды на общественное оправдание разрушены, а перспектив выйти из тюрьмы раньше срока нет. Специалист обратил внимание на стиль рисунков. В штрихах и мелких элементах он увидел много страданий из-за разрушенной жизни. Несмотря на это, подчеркивает врач, сожаления в ее рисунках не видно.

Трепова* стала исполнителем теракта, в результате которого в апреле 2023-го года в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Девушка посетила творческий вечер журналиста, на котором он презентовал свою книгу и делился историями с передовой. Трепова* принесли Татарскому «подарок» в виде бюста мужчины в каске.

Позже, как выясняло следствие, именно этот бюст стал причиной взрыва в кафе, где был сам военкор и его единомышленники. Татарский скончался на месте до приезда врачей. Десятки людей получили травмы и были госпитализированы. Сама Трепова* скрылась с места преступления.

Позже личность организатора теракта установили по горячим следам. Выяснилось, что Трепова* работала на украинские спецслужбы, которые обещали за убийство Татарского деньги и побег из России. Сама девушка призналась, что не знала о том, что в бюсте находится взрывное устройство.

25 января 2024-го года Трепову* признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. За это она получила 27 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что пытавшегося сжечь военкомат жителя Санкт-Петербурга отправили к психиатру.

* Росфинмониторингом внесена в перечень террористов и экстремистов