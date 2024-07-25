Пытавшегося сжечь военкомат жителя Петербурга отправили к психиатру

Психиатрическую экспертизу предстоит пройти мужчине, который предпринял попытку поджечь один из военкоматов Санкт-Петербурга. Об этом пишут на официальной странице объединенной пресс-службы судов города.

Поступившее от следователя ходатайство касалось Василия Гоголева, который является подозреваемым по уголовному делу, предусмотренному части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Мужчина пытался поджечь государственное учреждение, находящееся на улице Сизова. По итогу, просьба представителя следствия была удовлетворена. Фигурант проведет в лечебном учреждении 30 суток. Состоявшийся судебный процесс проходил в закрытом формате.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске к 2,5 годам лишения свободы был приговорен 19-летний парень, который дистанционно сумел «заминировать» сразу несколько торгово-развлекательных комплексов. Произошедшее он назвал шуткой.