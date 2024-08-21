Психиатр Шуров назвал последствия применения психологических приемов мошенниками в отношении жертв

Схемы, используемые злоумышленниками для выуживания денег из кошельков жителей России, давно известны и подробно описаны. По словам врача-психиатра Василия Шурова, мошенники для принуждения граждан к конкретным действиям применяют методы психологического воздействия. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в России весьма большое количество слитых баз, вследствие чего аферисты владеют личной информацией, обращаются по имени, сообщают разные детали, повышающие доверие. Кроме того они владеют инструментами психологического воздействия: дефицит времени, ошарашивание негативной информацией, поимка на жадности. В таком случае если человек повелся, поднял трубку и вступил в диалог, то он уже указан в базе как человек, на которого можно воздействовать. После этого включается техника изматывающих длительных звонков для того, чтобы заставить человека делать разные действия, проверить, насколько он управляемый.

По мнению медика, обработанный мошенниками человек нередко выглядит как бредовый больной, невыспавшимся и задерганным, не может объяснить, что с ним случилось и как он сделал то, что сделал. ,

Он подчеркнул, что сильнее всего рискуют попасться на уловки телефонных аферистов люди со сниженным интеллектом, пожилые люди с уже начинающейся деменцией, а также безвольные, тревожные, со слабой психикой.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт.