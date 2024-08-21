Юрист Соловьев рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT объяснил мошенническую схему с арендой банковских карт, которая на самом деле оказалась не новой.

Заимствование банковских карт началось с новой силой в 2022 году. Тогда мошенники активизировали свою не самую популярную, но эффективную схему. Она предполагает, что человека убеждают открыть карту и отдать ее на пользование другим людям, как в аренду. Однако юристы напомнили про статью УК РФ 159 — «мошенничество». Именно такая грозит не только реальным аферистам, одолжившим карту, но и владельцам, не представляющих о махинациях с их счетами.

«Вы же не даете свой паспорт, ну вот дать банковскую карту — мы понимаем, это инструмент. Это все равно что предоставить свой автомобиль преступникам, дать свой паспорт для открытия каких-то фирм однодневок и так далее», — отметил Соловьев.

По словам юриста, важно больше говорить о случаях, когда люди становились невольными соучастниками мошеннических схем, а также проводить разъяснительные беседы с гражданами для повышения их бдительности.

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