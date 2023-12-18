Психиатры проверят онлайн-дневник школьницы, устроившей стрельбу в Брянске

Как отмечает источник, записи проверят специалисты центра им. В.П. Сербского. Им предстоит установить, действительно ли устроившая стрельбу девочка писала о проблемах с семьей, ненависти к ней и к одноклассникам, а также о планах совершить преступление. Mash пишет, что, в случае, если записи действительно принадлежали ребенку, удастся установить ее психпортрет и диагноз.

Информации о том, будут ли проводить психиатрическую экспертизу в отношении отца девочки, нет, однако такое возможно.

По данным издания, директор ЧОПа, который занимался охраной гимназии №5, где произошла стрельба, Сергей Поддубный внес 1,5 млн рублей залога за освобождение из СИЗО. Пока мужчину не отпустили. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения за неисполнение обязательств и халатность при исполнении услуг безопасности.

Трагический инцидент произошел утром 7 декабря. Девочка пронесла в школу спрятанное в тубусе охотничье ружье, принадлежащее отцу. Из него школьница сделала порядка пяти выстрелов в кабинете, где проходил урок у ее класса. В результате стрельбы погибла ее одноклассница. Сама девочка покончила жизнь самоубийством.

После случившегося были арестованы отец школьницы, замдиректора гимназии по хозяйственной работе, директор ЧОПа и его сотрудница.