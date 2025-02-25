Психолог назвала мотивы выбросившего кошку со смотровой площадки в Крыму

По словам психолога Ольги Войновской, психическое расстройство, плохое воспитание либо садистические тенденции могли подтолкнуть мужчину выбросить кошку со смотровой площадки «Ласточкино гнездо». Об этом сообщает «Крым 24».

Напомним, в воскресенье житель северной столицы с обрыва выбросил кошку, которая последние десять лет жила на территории «Ласточкина гнезда» и считалась местной достопримечательностью.

Войновская отметила, что на беззащитное существо мог поднять руку человек с психическим расстройством или с плохим воспитанием. По ее мнению, поводом для совершения этого поступка могли стать садистические наклонности, имеющие под собой разные основания, в первую очередь то, что садист сам подвергался жестокому обращению в детстве или в более зрелом возрасте.

Ранее сообщалось, что сбросивший кошку с «Ласточкиного гнезда» в Крыму состоял на учете в психдиспансере.