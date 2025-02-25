Сбросивший кошку с Ласточкиного гнезда в Крыму состоял на учете в психдиспансере

В управлении внутренних дел по региону сообщили в беседе с RT, что мужчина, который сбросил кошку с Ласточкиного гнезда, был зарегистрирован в психиатрической клинике.

Как сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел, мужчина рассказал сотрудникам полиции, что приехал в Ялту с целью осмотра местных достопримечательностей. В ходе допроса он не смог объяснить, почему сбросил кошку с обрыва. По его словам, животное начало сопротивляться, когда он попытался взять его на руки.

В отношении подозреваемого было начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

По информации, полученной от местных СМИ, кошка обитала на территории Ласточкиного гнезда на протяжении десяти лет.

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