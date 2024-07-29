Задержан водитель такси, похитивший деньги у пассажирки в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у пассажирки, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, водитель совершил кражу, когда доставал сумку пенсионерки из багажника автомобиля. Пожилая женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похищенные денежные средства возвращены заявительнице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье две женщины украли у пенсионера деньги и ювелирные украшения.