Публичную запись видео украинского чиновника прервали мощные взрывы

Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко и его съемочная команда едва не пострадали во время обстрелов. В это время они записывали видео, пишет «Страна.ua».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Роман Мрочко говорит на камеру на фоне строящегося дома в городе. В момент, когда украинский чиновник начал произносить речь, раздался звук взрыва. Начальник ГВА от неожиданности остановился, но вскоре решил продолжить речь как ни в чем не бывало. Однако еще через несколько секунд раздался очередной взрыв: из-за него команда и Мрочко покинули местность.

Напомним, что по данным украинских обозревателей из «Общественное. Новости» 31 декабря произошли взрывы в Херсоне. О повреждениях в подконтрольной ВСУ локации не сообщалось.

Ранее, 28 декабря, по Украине произошли отключения электричества. Повреждения получили минимум две электростанции (ТЭС).

Недавно также стало известно, что на украинском предприятии в кабинете начальника прогремел взрыв. Его могли подстроить.