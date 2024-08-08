Публицист Холмогоров заявил, что Украина ведет целенаправленную охоту на российских журналистов

По словам публициста Егора Холмогорова, атака ВСУ на автомобиль военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного указывает на то, что противник играет без правил, ведет целенаправленную охоту на журналистов нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что корреспондент Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области из-за удара дроном-камикадзе.

По мнению публициста, в последнее время постоянно военные аналитики говорят о том, что киевский режим весьма насытил передовую линию всевозможными видами беспилотников. И для военкоров весьма рискованным любой выезд на передовую. Таким образом, наш противник играет без правил.

Напомним, что автомобиль, в котором находился военный корреспондент Евгений Поддубный, попал под обстрел украинской армии в приграничном районе Курской области. В тяжелом состоянии журналист был доставлен в областной больницу Курска, где пришел в сознание. Он получил сильный ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Ранее также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики ВСУ ведут охоту на российских военкоров.