Публицист Ольшанский пояснил опасность беспилотных грузовиков

Сегодня на ЦКАД состоялся запуск движения беспилотных грузовиков. По словам публициста Дмитрия Ольшанского, непонятно, каким образом беспилотные машины станут вести себя во внештатных ситуациях. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что самолет хотя бы летит в пустоте, а автомобили и грузовики едут в потоке, на трассе.

По мнению эксперта, весьма важен в этой ситуации и человеческий фактор — как негативный, так и позитивный. Люди нередко спасают свои и чужие жизни тем, что правильно реагируют.

Ранее сообщалось, что на автотрассе М-11 включено движение полностью автономных грузовиков.