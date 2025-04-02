Публицист Пучков назвал способы вычислить лжеполицейского

По словам публициста Дмитрия Пучкова, чтобы понять, настоящий сотрудник органов правопорядка или мошенник, необходимо спросить его имя, попросить показать и сфотографировать удостоверение. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что, если сотрудник один, это тоже может вызвать подозрения, по уставу их должно быть двое.

По мнению эксперта, этому сложно научить в эфире. В таком случае нужно брать людей и устраивать «ролевые игры».

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