Публицист Пучков назвал способы вычислить лжеполицейского
Публицист Пучков: по уставу полицейских должно быть двое
Фото: [Медиасток.рф]
По словам публициста Дмитрия Пучкова, чтобы понять, настоящий сотрудник органов правопорядка или мошенник, необходимо спросить его имя, попросить показать и сфотографировать удостоверение. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что, если сотрудник один, это тоже может вызвать подозрения, по уставу их должно быть двое.
По мнению эксперта, этому сложно научить в эфире. В таком случае нужно брать людей и устраивать «ролевые игры».
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