Россиян предупредили, как телефонные мошенники мстят за недоверие

Преступники могут стремиться отомстить тем, кто не позволил им обмануть себя или оскорблял их, поведала агентству «Прайм» Анастасия Медведева, научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

По ее словам, для этого применяются технологии искусственного интеллекта. Одна из них позволяет модифицировать номер, который отображается у вызываемого абонента.

«Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков», — пояснила Медведева.

В ходе беседы специалиста с агентством выяснилось, что злоумышленники, действующие от имени жертв, звонят с поддельных номеров другим людям, реализуя свои преступные планы. Они даже могут обращаться в полицию. Это может привести к длительным объяснениям и необходимости подтверждения подмены номера у сотового оператора.

Ещё один способ — привязать номер абонента к большому количеству ресурсов, после чего на него сразу же начинают приходить нежелательные сообщения.

«Это безобидно, но неприятно. Поэтому важно не реагировать на звонки и сообщения от неизвестных и избегать общения с ними», — подытожила Медведева.

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