Публицист Пучков оценил удары возмездия за атаки на Россию

По словам публициста Дмитрия Пучкова, не должно быть никакого «в ответ» — ударов возмездия за атаки на Россию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наступление российской армии ведется, оно не останавливается даже на время переговоров. Таким образом, должно быть нормальное поступательное движение — асфальтовый каток едет, меры принимаются, их необходимо продолжать и дальше.

Ранее Трамп рассказал об обещаниях Путина ответить на удары ВСУ по аэродромам.