По словам публициста Алексея Живова, российская армия с начала специальной военной операции изменилась и стала массовой и мощной, а также обладает колоссальным боевым опытом. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что три года назад на территорию Незалежной заходила небольшая профессиональная армия, созданная для решения контртеррористических задач и проведения локальных небольших военных операций. Однако она сделала гораздо больше, чем могла, учитывая, что группировка менее чем в 100 тыс. человек столкнулась с хорошо подготовленной, злой и боеспособной армией численностью на тот момент примерно 700 тыс. человек.

По мнению эксперта, в течение двух недель 20% Украины уже были освобождены от нацизма, в связи с чем Вооруженные Силы РФ хорошо себя проявили.

Он отметил, что современная армия отличается от прежней, то есть массовая, мощная и обладает огромным боевым опытом.

Ранее эксперт Поликарпов заявил, что ВС РФ поступательно идут вперед на нескольких направлениях.