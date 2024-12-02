Пушилин: Армия РФ не позволяет ВСУ закрепляться на позициях в ДНР

Российская армия успешно продвигается вперед на всех направлениях в Донецкой Народной Республике и не дает возможности украинским войскам закрепиться на новом месте. Такое мнение высказал Денис Пушилин, глава ДНР, в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель республики отметил, что инициатива сейчас целиком и полностью принадлежит ВС РФ.

«Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях», — указал он.

Пушилин добавил, что на территориях, которые освобождены от противника, немедленно начинают оказывать помощь мирным жителям. Российские власти тут же включаются в оказание содействия гражданскому населению.

Ранее Пушилин заявлял, что российские подразделения рассекают оборону неприятеля в Курахово. Он назвал крайне важным освобождение данного населенного пункта, поскольку именно оттуда ВСУ производили обстрелы Донецка, а также запускали беспилотники.