Пушилин: российская армия каждый день продвигается в Красногоровке

ВС РФ ежедневно добиваются успеха в Красногоровке, продвигаясь по ее территории. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал об этом в телеэфире канала «Россия 24».

Глава ДНР назвал Красногоровку следующим крупным населенным пунктом после Авдеевки. Освобождения этого города ждут очень многие, и оно постепенно осуществляется. Неприятель оказывает российским войскам упорное сопротивление, но наши бойцы добиваются ежедневного продвижения вперед.

«Мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункта», - указал он.

Данный город находится всего в 26 километрах от Донецка, и его захват позволит обезопасить столицу республики от обстрелов и ракетных ударов.

Ранее Пушилин сообщил, что бойцы ВСУ расстреливают мирных жителей, которые пытаются покинуть Красногоровку. Российские солдаты стараются спасти их, выводя в безопасные места.