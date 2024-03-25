Пушилин: российские войска отодвигают противника все дальше от Артемовска

ВС РФ продолжают свое продвижение в районе Часова Яра. Тем самым они делают возможным восстановление Артемовска, который сильно пострадал во время боевых действий. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время своего выступления на телеканале «Россия-24».

Он высоко оценил освобождение села Красное, которое недавно взяли под свой контроль российские бойцы. По его утверждению, это очень позитивный момент. Чем дальше удастся отодвинуть ВСУ от Артемовска, тем ближе тот момент, когда город начнут восстанавливать.

«В Артемовске не было возможности начать работы из-за пристального внимания и обстрелов», - напомнил он.

Теперь же, по мере удаления линии фронта от города, в нем можно будет начать разминирование местности, разбор завалов, а также восстановление критически важной инфраструктуры. И, в случае успеха, все эти работы будут болезненно восприняты украинской властью, так считает Пушилин.

Ранее Денис Пушилин высказался по поводу восстановления освобожденной от противника Авдеевки. По его утверждению, до начала строительства в нем надо провести ряд подготовительных этапов, как это было в Мариуполе. Помимо разминирования, там предстоит поработать команде профильных специалистов, которые будут выносить решения по поводу восстановления объектов, либо их возведения заново.