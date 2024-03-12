Пушилин: Авдеевку нужно разминировать и очистить перед восстановлением

Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT заявил, что подконтрольную России Авдеевку необходимо разминировать перед восстановлением. Все по примеру освобожденного Мариуполя.

Мариуполь освободили 16 мая 2022 года. С тех пор в городе не прекращались восстановительные работы. Такой же сценарий ждет и Авдеевку, освобожденную в 2024-м. Однако перед этим город следует разминировать и убедиться в безопасности улиц.

«И, с учетом того, как мы видим, как это происходит в Мариуполе, мы рассчитываем, что будут созданы все необходимые обстоятельства, в том числе вопросы безопасности будут решены, для того чтобы и Авдеевку тоже можно было бы восстанавливать. Но для этого необходимо пройти тоже обязательные подготовительные этапы. Имею в виду разминирование... разбор завалов... оценку специалистов, профильных», — добавил глава ДНР Денис Пушилин.

Каждому разрушенному дому дадут оценку, чтобы понять, подлежат ли они восстановлению. Это поможет предпринять шаги для расселения и помощи жителям.

Напомним, что Авдеевку очищают от тел украинских военных и убитых ими мирных жителей. Недавно в процессе нашли мертвыми восемь гражданских.

Ранее сообщалось, что украинские военные назвали причины поражения ВСУ под Авдеевкой.