Пушилин: ВС России отразили попытку ВСУ атаковать Донецк дальнобойными ракетами

ВСУ попытались нанести по Донецку удар дальнобойными ракетами, но атаку удалось отразить. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

С его слов, попытка нападения была предпринята в 19.00, а части сбитых ракет рухнули в Киевском районе. Руководитель ДНР также отметил, что жертв и разрушения удалось избежать благодаря четкой работе ПВО, но при этом заявил о повреждении стекол в нескольких многоквартирных домах. Кроме того, сегодня в Горловке из-за атак украинцев получили урон детский сад в Центрально-Городском районе, а еще ЛЭП в Никитовском районе. При нападении неприятель применял HIMARS, а еще ствольную артиллерию калибром 155 мм.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на угледарском направлении кустарным способом изготавливали награды, выполненные в форме свастики.