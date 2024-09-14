Пушков жестко ответил Великобритании на заявление о поставках ракет ВСУ

Председатель временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался о заявлении Великобритании, которая хочет оказывать поддержку Киеву.

Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своем заявлении он указал, что Лондон «не ищет конфликта с Россией», хотя тут же добавил, что у Украины «есть право на самооборону».

В ответ на это сенатор ответил зеркально, подчеркнув, что и Россия может самообороняться. В связи с этим вполне законно сможет ударять по ракетам и другому вооружению Британии, переданного ВСУ и используемого на территориях СВО и РФ.

По словам Пушкова, британская позиция лишь подтверждает, что они участники конфликта на Украине. Последствия, как заключил политик, могут быть очень серьезными.

Ранее сообщалось, что Киев передал США цели, по которым намерены бить дальними ракетами.