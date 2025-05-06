Путешествие пары на Алтай обернулось экстренной госпитализацией

Семейную пару срочно доставили в медицинское учреждение прямо с рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. По мнению других пассажиров, причиной их внезапной болезни, заменившей запланированный отдых, мог стать завтрак, съеденный в бизнес-зале аэропорта Кольцово.

Как сообщила телеграм-каналу SHOT 31-летняя Марина, они с супругом собирались провести три дня на Алтае. Перед вылетом они перекусили в бизнес-зале Кольцово.

Спустя полчаса после взлета Марине стало нехорошо, и, по ее словам, она «оккупировала туалет на протяжении всего полета, не подозревая, что муж делает то же самое». Они испытывали сильную тошноту и головокружение.

Под конец полета, как рассказывает Марина, она почти потеряла сознание, поэтому скорую помощь вызвали непосредственно к самолету. В лайнере им оказали первичную медицинскую помощь, а затем госпитализировали в местную больницу, где диагностировали бактериальную инфекцию. Паре сделали инъекции и поставили капельницы.

Марина и ее муж провели двое суток в больнице Горно-Алтайска. За гостиницу они отдали 39 тыс. руб., но пробыли там только одну ночь. Также не состоялась запланированная экскурсионная программа с гидом стоимостью 30 тыс. руб. Даже после выписки супруги чувствовали себя неважно.

По их словам, в ответ на претензию начальник смены в Кольцово предложил лишь оставить запись в книге отзывов. Пара намерена направить досудебную претензию.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса из Египта в Москву застряли в самолете на 10 часов.