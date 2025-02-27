Путин анонсировал оснащение Сил спецоперации новейшим вооружением

В России будут развивать Силы специальных операций (ССО), заявил президент Владимир Путин в поздравлении ССО с праздником. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что ССО будут оснащены новейшим вооружением.

Силы спецопераций ВС РФ представляют собой специально обученную, технически оснащенную группировку Министерства обороны. Цель этих подразделений — выполнять специальные задачи по защите интересов государства.

Из текста поздравления следует, что системная и планомерная работа по развитию ССО продолжена. Для этого планируется повышать боевые возможности ее подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось о том, что Путин согласился рассмотреть сокращение вооружений России и США.