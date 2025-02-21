Путин назвал новое уникальное свойство «Орешника»
Владимир Путин раскрыл новое уникальное свойство «Орешника»
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что весь мир говорит про новейший комплекс «Орешник». Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление было сделано в Москве на форуме будущих технологий, который проходит с 20 по 21 февраля.
По словам президента, все страны обсуждают новейший российский комплекс, который сделан из качественных материалов и отличается своими характеристиками. Так, Путин раскрыл, что температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца.
Ранее сообщалось о том, что российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор.