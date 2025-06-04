Путин заявил, что власть для киевского режима важнее, чем люди

На совещании с членами правительства в среду президент России Владимир Путин рассказал о том, что на самом деле важно для киевского режима. Его слова приводит издание РИА Новости.

По словам российского лидера, для киевского режима не так важны как жизни собственных граждан, так и достижение мира — судя по всему, наиболее всего этому режиму важна власть, потому что даже своих же граждан они за людей не считают.

Также Владимир Путин отметил, что Киев пытается лишь запугать Россию на фоне собственных потерь на фронте, и поэтому Украина перешла к организации терактов. Напомним, ранее также стало известно, как на совещании глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал переговоры России и Украины.