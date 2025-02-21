Путин отметил необходимость развития сферы двигателестроения

Владимир Путин на форуме будущих технологий, который проходит в Москве с 20 по 21 февраля, отметил, что зарубежные страны «обскакали» РФ по ряду направлений, в том числе и в сфере двигателестроения. Эту сферу надо развивать.

Эта сфера, уверен президент, требует тщательной работы и развития, и многое предстоит еще сделать, заявил российский лидер. По словам президента, некоторые зарубежные коллеги все же вырвались вперед по ряду направлений, но это является лишь хорошим вызовом, пишет РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что введенные против России санкции лишь стимулируют экономику и ее развитие в нашей стране.