Путин ответил на слухи о «Томагавках» для Киева: удар по России вызовет ошеломляющий ответ

Владимир Путин отреагировал на дискуссию о возможных поставках Украине американских крылатых ракет «Томагавк», назвав эти разговоры прямой эскалацией. Он предупредил, что любой удар такими ракетами по территории России вызовет серьезный, если не ошеломляющий, ответ.

Президент России Владимир Путин жестко прокомментировал циркулирующие на Западе идеи о передаче Киеву дальнобойных ракет «Томагавк». Он назвал сами эти разговоры дестабилизирующими и нацеленными на эскалацию конфликта.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях такого удара, российский лидер был предельно откровенен. Он заявил, что применение «Томагавков» по целям на российской территории не останется без ответа. При этом Путин подчеркнул, что ответные меры со стороны России будут не просто серьезными, а, возможно, даже ошеломляющими для инициаторов такой атаки. Заявление президента РФ прозвучало после заседания Русского географического общества, на фоне растущей напряженности в обсуждении западных поставок вооружений Украине и новых санкций.

Ранее Путин отверг возможность работы под давлением новых санкций США.